تحذير خاص من إعصار عنيف في محافظة كاغوشيما اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مساء السبت، تحذيرا خاصا من الرياح العاتية في محافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان باستثناء منطقة أمامي.

كما أصدرت الوكالة تحذيرات خاصة من ارتفاع الأمواج والجزر في بعض أجزاء من كاغوشيما.

صدرت التحذيرات عندما اقترب إعصار نانمادول من منطقة كيوشو في جنوب غرب اليابان، بما في ذلك كاغوشيما. من المتوقع أن يصل الإعصار القوي الضخم إلى اليابسة في كيوشو اليوم ثم يتجه شمال شرق البلاد للوصول إلى منطقة تشوغوكو في غرب اليابان.

من المتوقع أن يتسبب الإعصار في طقس عاصف مثل هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في مناطق واسعة من البلاد حتى يوم الثلاثاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)