تطبيق قانون الإغاثة من الكوارث في 7 محافظات في كيوشو

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طوكيو ، 18 سبتمبر (جيجي برس) - قال مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الأحد إن سبع محافظات في منطقة كيوشو الجنوبية الغربية قررت تطبيق قانون الإغاثة من الكوارث على جميع البلديات في كل محافظة حيث يُخشى أن يتسبب إعصار نانمادول في حدوث كوارث هناك.

المحافظات السبع هي فوكوؤكا، ساغا، ناغاساكي، كوماموتو، أويتا، ميازاكي، وكاغوشيما.

هذه هي الحالة الأولى التي يتم فيها تطبيق قانون الإغاثة من الكوارث قبل حدوث الضرر فعليًا منذ أن تمت مراجعة القانون في عام 2021 لتمكين هذا التطبيق المسبق.

بموجب القانون يتم تغطية نفقات البلديات لإنشاء مراكز الإجلاء من قبل الحكومة المركزية وحكومات المحافظات.

وطبقت محافظة كاغوشيما القانون يوم السبت والمحافظات الست الأخرى يوم الأحد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)