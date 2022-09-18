إصدار تحذير من تسونامي لأجزاء من أوكيناوا بعد زلزال تايوان

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طوكيو - (جيجي برس) - أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث موجات تسونامي يوم الأحد لمنطقتي مياكو وياياما بمحافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، عقب الزلزال الذي وقع بالقرب من تايوان في حوالي الساعة 3:44 مساءً (6:44 صباحًا بتوقيت غرينتش).

من المتوقع أن يبلغ الحد الأقصى لارتفاع التسونامي مترًا واحدًا.

وقالت الوكالة أيضًا إنه يمكن ملاحظة تغيرات طفيفة في مستوى سطح البحر في سلسلة جزر إيزو بطوكيو، وجزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ، ومحافظة كوتشي في غرب اليابان، وجزيرة أوكيناوا الرئيسية.

وقالت الوكالة إن الزلزال الذي وقع بالقرب من تايوان بلغت قوته 7.2 درجة وكان تركيزه سطحيًا للغاية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)