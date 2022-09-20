عدد المسنّين يبلغ رقماً قياسياً في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) - وصل العدد التقديري للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 36.27 مليون نسمة حتى يوم الخميس، بزيادة 60 ألفًا عن العام السابق وهو ما يمثل 29.1٪ من إجمالي عدد سكان البلاد، وهو أيضًا الأعلى على الإطلاق وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

تم إصدار التقدير، بناءً على بيانات التعداد السكاني لعام 2020 ومعلومات أخرى، قبل يوم احترام المسنين يوم الاثنين، وهو عطلة وطنية.

بلغ إجمالي الرجال المسنين 15.74 مليون نسمة، أي 26.0٪ من إجمالي السكان الذكور، في حين بلغ عدد النساء المسنات 20.53 مليون نسمة، وهو ما يمثل 32.0٪ من إجمالي السكان الإناث.

تتزايد نسبة السكان المسنين كل عام منذ عام 1950. ويتوقع المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي أن تصل النسبة إلى 35.3٪ من إجمالي عدد السكان في عام 2040.

من بين 200 دولة ومنطقة في العالم يبلغ عدد سكانها 100 ألف أو أكثر، كان لليابان أعلى نسبة من السكان المسنين. جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 24.1٪، تليها فنلندا بنسبة 23.3٪.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)