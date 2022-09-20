مقتل اثنين بسبب إعصار نانمادول في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو ، 19 سبتمبر (جيجي برس) - ضرب إعصار نانمادول العنيف أجزاء كثيرة من اليابان، مما أسفر عن مقتل شخصين وفقد شخص وإصابة أكثر من 50 آخرين.

تحرك الإعصار إلى الشمال الشرقي حول محافظة ياماغوتشي في غرب اليابان وعلى طول ساحل منطقة سانين القريبة نحو ليلة الاثنين بعد التحرك عبر منطقة كيوشو الجنوبية الغربية من ليلة الأحد إلى صباح الاثنين.

من المتوقع أن يتجه إعصار نانمادول، الذي لم يعد قوياً للغاية، إلى منطقة توهوكو الشمالية الشرقية صباح الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتحول إلى إعصار خارج المداري بعد ظهر الثلاثاء.

وضعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الناس في مناطق واسعة في حالة تأهب قصوى للرياح العنيفة والأمواج العالية والمد والجزر، فضلاً عن الانهيارات الأرضية وفيضانات الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة.

وخفضت الوكالة تحذيراتها الخاصة من الرياح القوية والأمواج العالية والمد العالي الصادرة مساء السبت في محافظة كاغوشيما في كيوشو إلى التحذيرات أو التحذيرات أو رفعتها بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين (11 مساء الأحد بتوقيت غرينتش). تم تخفيض تحذير خاص من هطول أمطار غزيرة لمعظم المناطق في محافظة ميازاكي، أيضًا في كيوشو، إلى تحذير في الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)