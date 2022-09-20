إمبراطور وإمبراطورة اليابان يحضران جنازة الملكة إليزابيث

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لندن - (جيجي برس) - حضر الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو الجنازة الرسمية للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، والتي أقيمت في وستمنستر أبي في لندن من الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين.

وهذه هي المرة الثانية التي ينضم فيها إمبراطور ياباني إلى جنازة رئيس دولة أجنبي أو أحد أفراد العائلة المالكة. في الحالة الأولى، حضر الإمبراطور الأب أكيهيتو، والد الإمبراطور الحالي، جنازة الدولة للملك البلجيكي بودوين في عام 1993 مع زوجته الإمبراطورة الأم ميتشيكو.

غادر الإمبراطور ناروهيتو فندقهما في وسط لندن بعد الساعة 9:45 صباحًا بقليل.

ركب الإمبراطور والإمبراطورة سيارة وهما يلوحان للأشخاص الذين تجمعوا حولهما. انتقلا إلى حافلة أعدها الجانب البريطاني في مستشفى رويال تشيلسي وتوجها إلى وستمنستر مع آخرين حضروا الجنازة الرسمية للملكة التي وافتها المنية في 8 سبتمبر/ أيلول.

بدا الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو حزينين أثناء حضورهما الجنازة. قدم جميع المشاركين في الجنازة صلاة صامتة للملكة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)