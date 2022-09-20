الإمبراطور الأب أكيهيتو يجري عملية جراحية في عينيه

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طوكيو - (جيجي برس) - خضع الإمبراطور الأب أكيهيتو لعملية جراحية لإزالة مياه بيضاء من عينه اليسرى في مستشفى جامعة طوكيو يوم الاثنين.

وصل الإمبراطور الأب، 88 عامًا، إلى المستشفى في حي بونكيو في طوكيو حوالي الساعة 9:30 صباحًا من نفس اليوم (12:30 صباحًا بتوقيت غرينتش). وانضمت إليه زوجته الإمبراطورة الأم ميتشيكو بعد ذلك بقليل.

غادر الزوجان المستشفى في الظهيرة.

من المقرر أن يخضع الإمبراطور الأب أكيهيتو لجراحة في عينه اليمنى يوم الأحد.

وتقول وكالة البلاط الإمبراطوري إن الأطباء وجدوا أن الإمبراطور الأب بحاجة إلى جراحة في كلتا العينين، وذلك مع تزايد مستوى الإعتام في العدستين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)