الشرطة اليابانية تشدد الإجراءات الأمنية قبل أسبوع من جنازة آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - عززت شرطة العاصمة طوكيو إجراءات الأمن ضد الإرهاب والحوادث الأخرى قبل أسبوع من جنازة الدولة التي من المقرر إقامتها في 27 سبتمبر/ أيلول لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.

تنشر شرطة طوكيو أفرادًا في المحطات المزدحمة بالعاصمة اليابانية. كما سيتم حشد أفراد الشرطة من المحافظات الأخرى لتوفير ترتيبات أمنية إضافية.

في نشاط الدوريات يوم الثلاثاء في محطة جي آر طوكيو، والذي كان مفتوحًا للعرض من قبل وسائل الإعلام، قامت الشرطة باستخدام كلاب الكشف عن المتفجرات بحثًا عن الأشياء المشبوهة.

كان أفراد شرطة مكافحة الشغب وآخرون يراقبون منصات قطارات الطلقة ”شينكانسن“ وعند حواجز التذاكر، يعملون مع موظفي شركة القطارات اليابانية.

وقال أتسوشي مائيدا رئيس مركز الشرطة المحلي ”سنتخذ كل إجراء ممكن من أجل الحفاظ على الأمن“، وطالب أيضا بتعاون الشعب من أجل تحقيق هذا الهدف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)