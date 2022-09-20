اليابان تبدأ حملة تطعيم باستخدام لقاحات كورونا المحسّنة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت اليابان في حملة تطعيم باستخدام لقاحات كورونا المحسنة التي تستهدف المتحور أوميكرون في بعض أجزاء البلاد يوم الثلاثاء.

تركز وزارة الصحة في البداية على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا، وتخطط لتوسيع النطاق ليشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين تلقوا جرعتين على الأقل في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

في حين أن الموجة السابعة من الإصابات هذا الصيف قد تجاوزت ذروتها، إلا أن هناك مخاوف من عودة ظهور الحالات واحتمال تفشي فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية في وقت واحد في فصل الشتاء.

تخطط الحكومة للتطعيم باستخدام اللقاحات المحسنة بوتيرة تزيد عن مليون جرعة في اليوم، بهدف توفيرها لجميع الأشخاص الذين يأملون في الحصول عليها بحلول نهاية العام. وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي ”سنسرع من وتيرة حملة التطعيمات“.

اللقاحات المحسنة لها نوعان - أحدهما طورته شركة فايزر والآخر بواسطة شركة موديرنا - تمت الموافقة على كلاهما في البلاد في 12 سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)