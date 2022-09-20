رئيس وزراء اليابان يغادر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - غادر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو متوجها إلى نيويورك يوم الثلاثاء لحضور جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يهدف إلى الدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة ونزع السلاح النووي.

هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يحضر فيها رئيس وزراء ياباني جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة شخصيًا.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئاسة الوزراء قبل مغادرته ”في الوقت الذي تتزعزع فيه أسس النظام الدولي، أود أن أنقل أفكار اليابان بشأن تعزيز آليات ووظائف الأمم المتحدة“.

كان من المقرر أن يغادر كيشيدا اليابان يوم الاثنين، لكنه أرجأ الجدول الزمني بسبب إعصار نانمادول القوي، الذي تسبب في أضرار كبيرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

في خطابه في الأمم المتحدة المقرر له يوم الثلاثاء، من المقرر أن يؤكد كيشيدا على أهمية نظام دولي قائم على سيادة القانون وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)