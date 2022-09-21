اليابان تنفق 3.5 تريليون ين لمواجهة كورونا وارتفاع الأسعار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنفاق 3484.7 مليار ين من الاحتياطيات الخاصة المخصصة لتدابير مواجهة فيروس كورونا وارتفاع الأسعار.

ومن هذا المبلغ، سيتم استخدام 854 مليار ين لتوفير 50000 ين التي تمثل إعانات نقدية لتخفيف عبء التضخم للأسر منخفضة الدخل. ستزيد الحكومة أيضًا من منحها الطارئة لحكومات المحافظات بمقدار 826.6 مليارًا بشكل أساسي لمساعدتها على تأمين أسرة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.

وسيتم تخصيص 1،295.9 مليار ين أخرى لبرنامج الدعم للحد من أسعار البنزين المرتفعة لتمديده لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام.

ستستخدم الحكومة 400 مليار ين لتعزيز برنامج المنح الاستثنائي لإعادة تنشيط وإنعاش الأقاليم، والذي يسمح للبلديات باتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار وفقًا للأوضاع المحلية.

لمساعدة مربي المواشي والألبان المتضررين من ارتفاع أسعار العلف، سيتم استخدام 50.4 مليار ين لتغطية جزء من التكاليف المتزايدة للمنتجين الذين يعملون على خفض الإنفاق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)