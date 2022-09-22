اليابان تسعى لطي صفحة كورونا وإعادة إحياء قطاع السياحة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعرب ساتوشي سينوؤ، رئيس الهيئة القومية اليابانية للسياحة، يوم الثلاثاء عن رغبته في تحقيق انتعاش في عدد السياح الوافدين بعد أن بدأت اليابان في تخفيف قيودها الحدودية بشأن فيروس كورونا.

وقال سينوؤ في كلمة ألقاها في اجتماع استضافه معهد الأبحاث الياباني، وهو فرع تابع لجيجي برس: ”حان الوقت لبداية جديدة“.

وقال سينوؤ إن إنفاق الزوار الأجانب يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الياباني، مشددًا على أهمية جذب الزوار خاصة من الدول الغربية.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإنفاق انخفض إلى ما يزيد قليلاً عن 120 مليار ين في عام 2021 من أكثر من 4.8 تريليون ين في عام 2019.

وقال سينوؤ إنه اعتاد أن يكون المصدر الرئيسي لعائدات اليابان من الخارج بعد صادرات السيارات والمنتجات الكيماوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)