رئيس الوزراء الياباني يدعو لتعزيز وظائف الأمم المتحدة

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نيويورك - (جيجي برس) - شدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء على الحاجة إلى تعزيز وظائف الأمم المتحدة في وقت أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زعزعة أسس النظام الدولي.

في خطاب ألقاه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعرب كيشيدا أيضًا عن تصميمه على تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، منتقدًا تهديدات روسيا باستخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال كيشيدا: ”إن العدوان الروسي على أوكرانيا هو عمل يدهس فلسفة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة“

وأضاف ”حان الوقت الآن للعودة إلى رؤية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعبئة قوتنا وحكمتنا لضمان نظام دولي قائم على سيادة القانون. ولتحقيق ذلك، يجب علينا إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز وظائفها“.

وفي إشارة إلى أن الجمعية العامة اتخذت قرارًا يدين روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، قال كيشيدا إنه ”ثبت أنه الجهاز العالمي الوحيد الذي يمثل جميع الدول الأعضاء، ويوجهنا في اتجاه قضية المجتمع الدولي العادلة“.

كما أكد على أهمية سيادة القانون. وتعهد ببذل الجهود لتعزيز هذه السيادة عندما تصبح اليابان عضوا غير دائم في المجلس بدءا من من يناير/ كانون الثاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)