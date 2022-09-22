ياباني يشعل النار في نفسه احتجاجًا على جنازة شينزو آبي الرسمية

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طوكيو - (جيجي برس) - أضرم رجل النار في نفسه بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في طوكيو يوم الأربعاء، فيما يبدو أنه محاولة للتضحية بالنفس احتجاجًا على الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

في حوالي الساعة 6:50 صباحًا (9:50 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، كانت هناك مكالمة طارئة بالشرطة تفيد بأن هناك رجل أضرم النيران في نفسه بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في حي تشيودا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وفقًا لمركز شرطة كوجيماتشي التابع لإدارة شرطة العاصمة، نُقل الرجل الذي يُعتقد أنه في السبعينيات من عمره، إلى المستشفى لإصابته بحروق في جسده بالكامل.

تم العثور على ملاحظات بالقرب من المكان الذي أضرم فيه الرجل النيران في نفسه يقول بها ”أنا شخصياً أعارض بشدة“ الجنازة الرسمية لآبي، والتي من المقرر عقدها في قاعة نيبون بودوكان في نفس الحي يوم الثلاثاء.

واغتيل آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة في الثامن من يوليو/ تموز في أثناء حملة انتخابية في مدينة نارا غرب اليابان، ومن المقرر أن تُقام جنازته الرسمية في 27 سبتمبر/ أيلول، حيث من المنتظر أن يشارك حوالي 6000 شخص من اليابان وخارجها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)