فريق ياباني يكتشف كيفية دخول فيروس كورونا إلى الأوعية الدموية

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس) - أوضح فريق ياباني آلية دخول فيروس كورونا إلى الأوعية الدموية البشرية، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Science Advances الأمريكية يوم الخميس.

وقال الفريق إنه بعد دخول الفيروس إلى جسم الإنسان، يقوم الفيروس بتثبيط التعبير عن البروتين الذي يربط الخلايا البطانية الوعائية، ويفكك الرابطة بين الخلايا ويدخل الأوعية الدموية من خلال الفراغات التي تم إنشاؤها.

تضمن الفريق كازوؤ تاكاياما، مدرس في مركز جامعة كيوتو لأبحاث الخلايا الجدعية iPS وتطبيقها، ويوشيأكي أوكادا، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدلية بجامعة أوساكا.

تضمنت تجاربها تقنية ”مجرى الهواء على شريحة“ لمحاكاة استجابة مجرى الهواء باستخدام نموذج تم إنشاؤه على شريحة من خلايا مجرى الهواء المزروعة.

أظهرت نماذج مجرى الهواء على الرقائق المصابة بفيروس كورونا انخفاضًا في البروتين الخاص بربط الخلايا البطانية الوعائية. وأكد الفريق أن الفيروس دمر تقاطعات الخلايا ودخل الأوعية الدموية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)