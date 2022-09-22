كيشيدا وبايدن يتفقان على التعاون في إصلاح الأمم المتحدة

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس) - اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء على العمل معًا لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تعرض لانتقادات لفشله في معالجة الحرب في أوكرانيا.

أخبر كيشيدا بايدن أنه يقدر دعوة الرئيس لإصلاح مجلس الأمن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم.

وقال بايدن في خطابه بالأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تدعم زيادة عدد المقاعد الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن وحث الأعضاء الدائمين على الامتناع عن استخدام حق النقض ”الفيتو“.

كما شدد كيشيدا على الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

واتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي في وقت تزداد فيه حدة البيئة الأمنية الإقليمية وسط توترات بشأن تايوان وتهديدات من برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)