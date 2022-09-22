وفود من 217 دولة ومنطقة تشارك في جنازة شينزو آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن شخصيات من إجمالي 217 دولة ومنطقة ومنظمة دولية سيحضرون الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي المقرر عقدها في طوكيو يوم الثلاثاء القادم.

وقالت الحكومة إن عدد الأجانب الذين سيشاركوا في الجنازة الرسمية سيصل إلى حوالي 700.

وسط الحرب في أوكرانيا، سترسل روسيا ميخائيل شفيدكوي، الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن التعاون الثقافي الدولي.

وفقًا لوزارة الخارجية، قبلت الحكومة اليابانية حضور شفيدكوي الجنازة لأنه كان يعمل في المجال الثقافي لسنوات عديدة.

في غضون ذلك، لم تتلق الحكومة ردًا من الصين بشأن ما إذا كانت سترسل ممثلًا إلى الجنازة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)