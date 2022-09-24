محكمة أوساكا ترفض المطالبة بالتعويض عن التعقيم القسري

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أوساكا- (جيجي برس) - رفضت محكمة منطقة أوساكا يوم الخميس دعوى تعويض عن الأضرار رفعها زوجان من ذوي الإعاقة ضد الحكومة بسبب التعقيم القسري الذي تم إجراؤه بموجب قانون حماية تحسين النسل البائد الآن.

جاء الحكم حتى بعد أن أمرت المحاكم العليا في أوساكا وطوكيو الحكومة بدفع تعويضات في دعاوى مماثلة تتعلق بالتعقيم القسري في فبراير/ شباط ومارس/ آذار على التوالي.

وجدت محكمة المحافظة الواقعة في غرب اليابان أن القانون البائد غير دستوري لكنها رفضت التماس الزوجين، قائلة إنه تم تقديمه بعد فوات الأوان.

اليابان لديها قانون تقادم مدته 20 عامًا لمطالبات التعويض، ولكن كانت هناك فترة لم يتم فيها تطبيق القاعدة بسبب صعوبات الحصول على المعلومات اللازمة لرفع مثل هذه الدعوى بسبب التمييز والتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي كثفته الحكومة وفقًا للمحكمة.

وأضافت المحكمة أن الزوجين رفعا دعواهم القضائية بعد فوات الأوان، بعد عامين تقريبًا من تقديم أول دعوى من نوعها إلى المحكمة وتخفيف الصعوبات في يناير/ كانون الثاني 2018.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)