الشرطة اليابانية ستدخل نظام الإبلاغ عن حالات الطوارئ بالفيديو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - صرحت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية الخميس أنها ستبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، اختبارًا على مستوى البلاد لنظام لتلقي مقاطع فيديو على الهواتف الذكية وصور للحوادث والحوادث من الأشخاص الذين يجرون مكالمات الطوارئ.

وتأمل الوكالة في تشغيل النظام على نطاق واسع اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل بعد فحص نتائج التجربة.

قال مسؤول في وكالة الشرطة: ”لقد أصبح التقاط الصور ومقاطع الفيديو أسهل بفضل انتشار الهواتف الذكية“.

وأضاف المسؤول أن النظام سيسمح للشرطة ”بفهم الموقف بدقة قبل وصول الضباط إلى مكان الحادث“.

عند تشغيل النظام، ستسأل الشرطة التي تتلقى مكالمة طوارئ في مركز القيادة والتحكم ما إذا كان المتصل يمكنه تصوير مقطع فيديو أو التقاط صورة في مكان آمن والتنازل عن حقوق النشر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)