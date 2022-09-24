بعد تراجع حاد.. اليابان تتدخل لدعم الين لأول مرة منذ 24 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - نفذت السلطات المالية اليابانية تدخلاً في سوق الصرف الأجنبي لشراء الين للمرة الأولى منذ 24 عامًا يوم الخميس لوقف نزيف هبوط العملة.

وقال وزير المالية شونئيتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي طارئ ليلة الخميس ”لا يمكننا التغاضي عن التقلبات المفرطة المتكررة الناجمة عن التكهنات“.

كانت المرة السابقة التي نفذت فيها اليابان تدخلًا في شراء الين في يونيو/ حزيران 1998. في ذلك الوقت، تعرضت العملة لعمليات بيع مكثفة وسط الأزمة المصرفية في البلاد.

التدخل الذي حدث يوم الخميس، الذي يعتقد أنه أجري بعد وقت قصير من الخامسة مساءً (8 صباحًا بتوقيت غرينتش)، عاد الين ليرتفع من جديد بعد أن تدخلت السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي، لينخفض الدولار إلى 140.31 ينا، وتراجع في أحدث تعاملات 1.2% إلى 142.37 في معاملات شديدة التقلب، من أكثر من 145.80 ين في حوالي 40 دقيقة.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية للصحفيين يوم الخميس إنه لن يكشف عن الأدوات التي تملكها السلطات اليابانية لمعالجة هبوط قيمة الين. لكنه قال إنهم سيتدخلون مرة أخرى إذا لزم الأمر.

في اجتماع مجلس السياسة الذي استمر يومين حتى يوم الخميس، قرر بنك اليابان الحفاظ على سياسته النقدية شديدة التيسير، بما يتناقض مع زيادة أسعار الفائدة الأخيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال كورودا للصحفيين يوم الخميس إن بنك اليابان المركزي لن يرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)