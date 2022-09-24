رئيس وزراء اليابان: تخفيضات وحوافز لتنشيط السياحة الداخلية

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس إن الحكومة اليابانية ستبدأ برنامجها للخصومات والحوافز لتنشيط السياحة الداخلية في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي خلال رحلته إلى نيويورك إن الحكومة ستطلق أيضًا برنامجًا خصومات لدعم الأحداث الترفيهية وغيرها من الأحداث يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعرب كيشيدا عن رغبته في إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا من خلال البرنامجين، بعد الانخفاض الأخير في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

أعلنت كيشيدا أيضًا عن خطط لتخفيف الإجراءات الحدودية في البلاد بشأن كورونا بداية من 11 أكتوبر/ تشرين الأول من خلال إلغاء الحد الأقصى اليومي للقادمين من الخارج، وقبول السياح الأفراد وستسمح بالزيارات المعفاة من الحصول على تأشيرة.

وقال إنه سيقدم تعليمات مفصلة لصياغة حزمة شاملة من الإجراءات الاقتصادية في 30 سبتمبر/ أيلول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)