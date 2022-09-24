اكتشاف المياه على عينات من الكويكب ريوغو

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طوكيو - (جيجي برس) - تم العثور على الماء في عينات من الكويكب ريوغو التي جلبها المسبار الياباني هايابوسا 2 إلى الأرض، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة ساينس الأمريكية. وجمع هايابوسا 2، 5.4 غرام من الصخور والغبار بواسطة مسبار ، هبط على الجسم السماوي وأطلق ”مصادماً“ على سطحه.

ويعد أول اكتشاف على الإطلاق للمياه يأخذ شكل سائل في درجة حرارة الغرفة من أي عينة تم جمعها خارج الأرض، وفقًا للدراسة التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة توهوكو والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء.

من المتوقع أن تؤدي النتيجة إلى فهم أفضل لأصل المحيط على الأرض.

قام الأستاذ بجامعة توهوكو توموكي ناكامورا وزملاؤه بتحليل 17 حبة من رمل ريوغو باستخدام أنظمة بما في ذلك منشأة SPring-8 الكبيرة للإشعاع السنكروتروني في سايو، محافظة هيوغو، غرب اليابان.

قام الفريق بفحص حبيبات الرمل، التي يتراوح حجمها من 1 إلى 8 ملليمترات بالتفصيل، ودراسة هياكلها الداخلية وتكوينها المعدني وصلابتها وخصائص أخرى.

وعثر فريق العلماء الياباني في 6 يونيو/ حزيرانعلى أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية تم جمعها في عينات من كويكب ريوغو.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)