كيشيدا يدعو لمزيد من الاستثمار في اليابان

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نيويورك - (جيجي برس) - دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي في بلاده، مشيرًا إلى مجموعته الشاملة من الإجراءات السياسية التي تهدف إلى تجديد نمو الاقتصاد الياباني في خطاب ألقاه في بورصة نيويورك.

”لقد جئت إلى هنا اليوم إلى وول ستريت مركز الاقتصاد العالمي، بهذه الرسالة:“ سيستمر الاقتصاد الياباني في إظهار نمو قوي. يمكنك الاستثمار في اليابان بثقة”.

قال كيشيدا إن سياسته الاقتصادية ”الشكل الجديد للرأسمالية“ هي ”استراتيجية ذات اتجاهين“، في إشارة إلى نجم دوري البيسبول الياباني المولد شوهي أوتاني. وقال ”بالطبع، ليس الهدف هو الضرب والخداع، ولكن لتعزيز النمو والاستدامة“.

وقال ”أعتقد اعتقادا راسخا أن الطاقة الإبداعية للقطاع الخاص أمر حاسم للازدهار والاقتصاد القوي. لن يتحقق النمو إلا إذا قمنا باستغلال هذه الطاقة“.

قال كيشيدا أن إحدى السياسات المهمة للغاية هي ”تسريع وتعزيز إصلاحات حوكمة الشركات في اليابان“. وقال إن الحكومة اليابانية ستنشئ منتدى في المستقبل القريب للاستماع إلى المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)