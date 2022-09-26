كامالا هاريس تجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - قالت الحكومة الأمريكية، الجمعة ذ، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في اليابان يوم الاثنين قبل يوم من الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

أعلنت واشنطن تفاصيل رحلتها إلى اليابان لحضور جنازة آبي الثلاثاء وزيارتها اللاحقة إلى كوريا الجنوبية.

من المقرر أن تناقش هاريس وكيشيدا التوترات المتصاعدة حول تايوان وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وبعد وصولها إلى طوكيو يوم الاثنين، ستزور هاريس قاعدة يوكوسوكا التابعة للبحرية الأمريكية في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو يوم الأربعاء لإلقاء خطاب حول تعزيز التحالف الياباني الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن الغرض من زيارتها لليابان هو احترام إرث آبي وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وتعميق تواجدها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)