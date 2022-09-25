اليابان تسعى للحصول على تفهم السكان المحليين لحماية جزر نانسي الاستراتيجية

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أوكيناوا- (جيجي برس) - مع تخطيط اليابان لتعزيز الدفاع في جزر نانسي الجنوبية الغربية، فإن القضية الرئيسية هي اكتساب فهم السكان المحليين وسط مخاوف من أنهم قد يكونون محاصرين في حالة نشوب صراع في تلك المنطقة.

تمتد جزر نانسي من جنوب اليابان (شمالًا) وحتى تايوان (جنوبًا)، وأهميتها من كونها المعبر الرئيسي للسفن القادمة للصين من المحيط الهادئ، ما يجعلها منطقة مهمة في الدفاع وردع القوات الصينية في حال نشوب صراع.

رداً على التوسع البحري الصيني المدعوم بالقوة العسكرية، تخطط وزارة الدفاع للإعلان مرة أخرى عن خطتها لإعطاء الأولوية لنشر قوات الدفاع الذاتي في جزر نانسي، بما في ذلك محافظة أوكيناوا، في تحديثاتها لوثائق الدفاع الرئيسية الثلاث للبلاد مثل استراتيجية الأمن القومي بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تزيد من حدة المخاوف بين المجتمعات المحلية في الجزر النائية، لا سيما تلك الموجودة في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان حيث تتمركز بالفعل قوات الدفاع الذاتي.

قال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا لأعضاء قوات الدفاع خلال زيارته لمعسكر لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناغوني في أوكيناوا يوم الأربعاء إن ”جهود كل واحد منكم تساهم بشكل مباشر في الأمن القومي لبلدنا“.

يتولى أعضاء كل من قوات الدفاع الذاتى البرية وقوات الدفاع الذاتى الجوية المتمركزة فى معسكر يوناغونى مسئولية المراقبة الساحلية فى أقصى غرب جزيرة اليابان، الواقعة على بعد 110 كيلومترات فقط من تايوان.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)