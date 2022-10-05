انتشار مطاعم الأطفال التي تقدم وجبات مجانية أو منخفضة التكلفة للأطفال الفقراء في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - انتشر ”كودومو شوكودو“، أو الكافيتريات التي تقدم وجبات للأطفال مجانًا أو بأسعار منخفضة، في اليابان منذ إنشاء أول كافيتريا في البلاد قبل 10 سنوات.

تم افتتاح أول كافيتريا تحمل اسم ”كودومو شوكودو“ في حي أوتا بطوكيو في أغسطس/ آب 2012 من قبل هيروكو كوندو بعد أن علمت أن هناك طفلاً في مدرسة ابتدائية قريبة لا يتناول سوى موزة فقط على العشاء والفطور، بخلاف الوجبات المدرسية.

قدم ”كودومو شوكودو“ في البداية وجبات طعام مقابل 500 ين للبالغين و300 ين للأطفال كل يوم خميس. وتقدم وجبات ”أبينتو“ أو علب الطعام اليابانية منذ مارس/ آذار 2020 بسبب جائحة كورونا.

تعمل كوندو، البالغة من العمر 63 عامًا، على تشغيل ”كودومو شوكودو“ منذ عام 2017. وهي تفرض حاليًا رسومًا على الأطفال تصل إلى 100 ين وتقبل الدفع حتى باستخدام رموز ألعاب التسلية كدفعة مالية.

وقالت كوندو إن ”كودومو شوكودو“ الخاص بها لا يقدم وجبات مجانية لأن ”دفع ثمن الطعام يؤدي إلى الشعور باحترام الذات“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)