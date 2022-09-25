إعصار ”تالاس“ يجتاح اليابان ويخلف انهيارات أرضية وقتيلين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تسبب إعصار تالاس في هطول أمطار غزيرة بشكل رئيسي في محافظة شيزوؤكا بوسط اليابان من الجمعة إلى صباح السبت، مما تسبب في انهيار أرضي هناك.

كما أدى الإعصار الخامس عشر إلى تعليق خدمات قطار توكايدو شينكانسن السريع بين ليلة الجمعة وحوالي ظهر يوم السبت.

تحول الإعصار إلى عاصفة خارج المدارية حوالي الساعة 9 صباحًا (منتصف ليل الجمعة بتوقيت غرينتش) أثناء تحركه شمال شرق قبالة ساحل شيزوؤكا.

وقالت شرطة المحافظة ومصادر أخرى في مدينة شيزوؤكا، تأكدت وفاة رجل يبلغ من العمر 45 عاما بعد أن تم إنقاذه من منزل دمر في انهيار أرضي.

كما تم العثور على رجل عمره 29 سنة ميتاً بعد أن سقطت سيارته في خزان.

وتمر اليابان حالياً بموسم الأعاصير السنوي وتتعرّض لنحو 20 عاصفة من هذا النوع كل عام ترافقها عادة أمطار غزيرة تحدث فيضانات أو انزلاقات أرضية.

(النص الأصلي باالغة الإنكليزية، جيجي برس)