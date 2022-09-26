كوريا الشمالية تطلق ”صاروخًا باليستيًا“ باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة غربية باتجاه بحر اليابان في حوالي الساعة 6:53 صباحا يوم الأحد (9:53 مساء يوم السبت بتوقيت غرينتش)، بحسب رئاسة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إنه يعتقد أن الصاروخ سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن الأضرار الناجمة عن الصاروخ.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فقد وصل الصاروخ إلى ارتفاع 50 كيلومترًا، مما يعني أنه من المقدر أنه قطع 400 كيلومتر إذا اتخذ مسارًا منتظمًا.

رداً على الإطلاق، أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليمات إلى حكومته ببذل قصارى جهدها لجمع وتحليل المعلومات، وضمان سلامة الطائرات والسفن اليابانية والاستعداد لأي طارئ.

وقال كيشيدا للصحفيين في مقر إقامته الرسمي في طوكيو ”ندين بشدة (الإطلاق) لأنه ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)