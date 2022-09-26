الإمبراطور الأب يخضع لجراحة إضافية في العين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - خضع الإمبراطور الأب أكيهيتو، 88 عامًا، لعملية جراحية لإزالة المياه الزرقاء في عينه اليمنى في مستشفى جامعة طوكيو يوم الأحد.

كانت الجراحة ناجحة. كان قد أجرى جراحة إعتام عدسة العين في عينه اليسرى يوم الاثنين.

زارت الإمبراطورة الأم ميتشيكو المستشفى لمرافقته.

ويقول مسؤولو الوكالة إن الفحص أظهر أن الإمبراطور الأب يعاني من أعراض زَرَق غلوكوما في عينه اليمنى، وكان الإمبراطور الأب يأخذ قطرات للعين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)