الحكومة اليابانية تواجه دعاوى قضائية جديدة بخصوص التعقيم القسري

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طوكيو - (جيجي برس) - توتجه الحكومة اليابانية ثلاث دعاوى قضائية جديدة تتعلق بالتعويض أقامها ضحايا التعقيم القسري بموجب قانون حماية تحسين النسل البائد الآن.

تم رفع الدعاوى القضائية على التوالي من قبل سوميكو نيشي، 75 عامًا، أمام محكمة طوكيو الجزئية، وتوشيجي تشيبا، 72 عامًا، وثلاثة آخرين أمام محكمة سينداي في محافظة مياغي، ومن قبل امرأة وزوجها في محكمة ناغويا في محافظة أيتشي.

ويطالب المدعون، وجميعهم من ذوي الإعاقة والذين هم في الستينيات والسبعينيات من العمر، الحكومة بدفع إجمالي 158.7 مليون ين كتعويض، أو ما بين 13.2 مليون ين و33 مليون ين للفرد.

ورفعت القضايا الثلاث عدد المدعين في دعاوى التعقيم القسري المرفوعة ضد الحكومة في جميع أنحاء اليابان إلى 30. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يرفع شخص دعوى مماثلة في محافظة أويتا الشهر المقبل.

أُجبرت نيشي على الخضوع للتعقيم دون موافقتها عندما كانت في سن الرابعة عشر14 تقريبًا، عندما كانت غير قادرة بالفعل على المشي بمفردها بسبب تطور الشلل الدماغي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)