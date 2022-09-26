بدء تقديم الطلبات لاختبارات القبول الجامعية الموحدة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - بدأ المركز الوطني لامتحانات الالتحاق بالجامعة يوم الاثنين قبول طلبات التقدم لاختبارات الالتحاق بالجامعة في اليابان لمدة يومين والتي ستعقد في 14 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

لا يمكن إرسال الطلبات إلا عن طريق البريد، ولموعد الناهائي لإرسال الطلبات هو 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفقًا للمركز في الذي يقع في حي ميغورو بطوكيو، من المتوقع أن تستخدم 870 مدرسة، بما في ذلك 82 جامعة وطنية و 94 جامعة عامة و535 جامعة خاصة، نظام اختبار القبول الموحد.

بعد تسرب الأسئلة خلال الاختبارات الموحدة لشهر يناير/ كانون الثاني، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الاختبارات القادمة لمنع الغش.

سيُطلب من المتقدمين للاختبار وضع أجهزتهم الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، على المكتب قبل بدء الاختبارات للتأكد من إيقاف تشغيلها. سيقوم مراقبو الامتحانات أيضًا بتعزيز مراقبتهم أثناء الامتحانات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)