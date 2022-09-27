اليابان تلغي شرط فحص كورونا للمسافرين القادمين من الخارج

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ستوقف اليابان، من حيث المبدأ، اختبار كورونا في المطارات والمنشآت الأخرى، والذي يتم إجراؤه حاليًا على جميع الوافدين إلى البلاد، كجزء من تخفيف إجراءات السيطرة على بداية من 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لكبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو الذي أدلى بتلك التصريحات يوم الاثنين.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي قال ماتسونو: ”لن نجري فحوصات كورونا لجميع الأشخاص القادمين إلى اليابان، باستثناء أولئك الذين تظهر عليهم أعراض قد تكون تلك الخاصة بفيروس كورونا“.

كبديل للاختبارات، ستطلب اليابان من الأشخاص تقديم إما شهادة تثبت أنهم تلقوا جرعة لقاح كورونا الثالثة، أو نتيجة سلبية لاختبار كورونا يكون قد تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل المغادرة والقدوم لليابان.

كجزء من خطة تخفيف إجراءات مراقبة الحدود، سترحب اليابان أيضًا بعودة المسافرين المنفردين من الخارج، وتستأنف قبول المسافرين بدون تأشيرة، وتزيل الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد يوميًا والسماح للمطارات والموانئ لإطلاق رحلات دولية وطرق بحرية جديدة.

وقال ماتسونو ”سنخفف (الضوابط الحدودية) بشكل أكبر لتمكين الدخول السلس إلى البلاد إلى حد يطابق المستويات التي تنفذها مجموعة الدول السبع الأخرى، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخطوات الضرورية مع وضع الأعباء على نظام الرعاية الصحية في البلاد في الاعتبار“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)