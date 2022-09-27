اليابان.. نشر 20 ألف شرطي لتأمين جنازة شينزو آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - ذكرت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية اليوم الاثنين أن الشرطة اليابانية ستحشد ما يصل إلى 20 ألف فرد من أجل حفظ الأمن عندما تقام الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في طوكيو يوم الثلاثاء.

وسيكون ضباط الشرطة، بمن فيهم حوالي 2500 من شرطة المحافظات في جميع أنحاء البلاد، مسؤولين عن الأمن المتعلق بالجنازة بالإضافة إلى حراسة الشخصيات الأجنبية التي تحضرها.

خصصت الحكومة اليابانية حوالي 800 مليون ين كميزانية لأمن الجنازة.

في عام 1989، حشدت الشرطة ما يصل إلى 32000 فرد من أجل الأمن عندما جرت جنازة الإمبراطور هيروهيتو. كانت ميزانية الأمن 2.4 مليار ين وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية.

في عام 2000، تم حشد حوالي 10000 ضابط شرطة لحضور جنازة رئيس الوزراء الأسبق كيزو أوبوتشي التي أقامها مجلس الوزراء والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)