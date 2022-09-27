كيشيدا وهاريس يتعهدان بتعزيز التحالف الياباني الأمريكي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزامهما بتعزيز تحالف البلدين في اجتماع عقد في طوكيو يوم الاثنين.

التقى الاثنان في دار ضيافة قصر أكاساكا حيث بدأ كيشيدا سلسلة من المحادثات لمدة ثلاثة أيام مع القادة الأجانب الذين يزورون طوكيو لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.

هذه هي أول زيارة تقوم بها هاريس إلى اليابان منذ أن أصبحت نائبة لرئيس الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

أخبر كيشيدا هاريس أن آبي سعى بقلبه وروحه لتعزيز التحالف الياباني الأمريكي وأن من واجبه تطوير العلاقة بين البلدين.

أخبرت هاريس رئيس الوزراء أن آبي عزز الصداقة بين اليابان والولايات المتحدة، وأن التزام واشنطن بالدفاع عن اليابان لا يتزعزع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)