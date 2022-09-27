اليابان اشترت 3 تريليون ين لوقف انخفاضه أمام الدولار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر في السوق اليوم الاثنين، إن من المعتقد أن اليابان اشترت حوالي 3 تريليون ين في أول تدخل لها لشراء العملات الأجنبية وبيع الدولار منذ حوالي 24 عامًا يوم الخميس.

قد يكون المبلغ رقمًا قياسيًا للتدخل الياباني في شراء الين، متجاوزًا 2620.1 مليار ين المسجل في 10 أبريل/ نيسان 1998، ويشير إلى عزم السلطات اليابانية القوي على وقف الانخفاض السريع في الين الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

في تدخل يوم الخميس، اشترى بنك اليابان الين من المؤسسات المالية التجارية وباع الدولارات نيابة عن الحكومة. المدفوعات ستتم يوم الثلاثاء.

أظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة يوم الاثنين أن ودائع الحساب الجاري للبنك المركزي من المؤسسات المالية التجارية من المتوقع أن تنخفض بمقدار 3.6 تريليون ين يوم الثلاثاء، مع ارتباط معظم الانخفاض على ما يبدو بالتدخل.

تدخلت الدولة عندما ارتفع الدولار فوق 145.50 ين بعد أن صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي ليس لديه خطط لرفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)