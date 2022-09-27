روسيا تطلق سراح القنصل الياباني بعد احتجازه لساعات بشبهة التجسس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم الاثنين إنه احتجز قنصلًا يابانيًا في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا للاشتباه في الحصول على معلومات بشكل غير قانوني مقابل أموال.

تم إعلان القنصل ”شخصًا غير مرغوب فيه“.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية ”في 26 سبتمبر/ أيلول تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية في فلاديفوستوك، شخصية غير مرغوب فيها في روسيا ما يحتم مغادرته الأراضي الروسية في غضون 48 ساعة“.

أعلن مسؤول بالحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أنه تم بالفعل إطلاق سراح القنصل.

قدمت السفارة اليابانية في موسكو احتجاجا إلى وزارة الخارجية الروسية على اعتقال القنصل الياباني. وزعمت السفارة، في بيان أن الاعتقال يرقى إلى مستوى انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على حرمة الدبلوماسيين قائلة إن هذا العمل مؤسف للغاية ولا يمكن قبوله أبدًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)