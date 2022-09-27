إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في الساعة 2 ظهرًا الثلاثاء (5 صباحا بتوقيت غرينتش) في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو.

بعد أداء النشيد الوطني لليابان، وقف حوالي 4300 مشارك من داخل وخارج اليابان دقيقة صمت.

وقبيل مراسم الجنازة، غادرت سيارة تنقل رفات آبي منزله في حي شيبويا بالعاصمة اليابانية وسط وداع من قبل أعضاء قوات الدفاع الذاتي، على أن يستقبله رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميئو وآخرون في القاعة.

فى وقت سابق اليوم، بدأت الحكومة اليابانية فى قبول الزهور فى حديقة بالقرب من قاعة نيبون بودوكان من أفراد من عامة الناس لتوديعهم الأخير الزعيم اليابانى.

نظرًا لأن صفًا طويلًا من الأشخاص يمتد على طول أكثر من 500 متر قد تشكل قبل البدء المقرر لقبول الأزهار في الساعة 10 صباحًا، سمحت الحكومة للناس في الحديقة بوضع الزهور مبكرًا من الساعة 9:30 صباحًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)