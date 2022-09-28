سفن حربية صينية وروسية تبحر عبر سلسلة جزر إيزو اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أبحرت سبع سفن حربية صينية وروسية بين جزر إيزو اليابانية في المحيط الهادئ يومي الإثنين والثلاثاء، في خطوة يعتقد أنها جزء من أنشطة الدوريات المشتركة الجارية بين الصين وروسيا، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع اليابانية.

مع تكثيف الدولتين للأنشطة العسكرية المشتركة مؤخرًا، فإن الوزارة اليابانية في حالة تأهب قصوى حاليًا.

وبحسب إعلان الوزارة يوم الثلاثاء، فقد أبحرت ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بما في ذلك مدمرة من طراز نانتشانغ، غربًا بين جزيرتي إيزو سوميسوجيما وتوريشيما مساء الاثنين.

حوالي ظهر الثلاثاء (3 صباحا بتوقيت غرينتش)، مرت أربع سفن تابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك مدمرة من طراز أودالوي، عبر المنطقة المتاخمة حول المياه اليابانية بين جزيرتي إيزو ميكوراجيما وهاشيجوجيما وتوجهت إلى الجنوب الغربي.

تشارك قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية حاليًا في أنشطة المراقبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)