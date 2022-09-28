مسؤول في الكرملين يقول إن اليابانيين ليسوا معاديين لروسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - صرح ميخائيل شفيدكوي، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي، لوسائل الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أنه لن يصف اليابانيين بأنهم معادون لروسيا حتى في مواجهة الأزمات السياسية الخطيرة، على ما يبدو في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الدولية على موسكو.

وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الروسية التي تديرها الدولة تاس وآخرين، أشاد شفيدكوي، الذي زار اليابان لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، بتقدم التبادلات الثقافية بين اليابان وروسيا في ظل إدارة آبي.

فيما يتعلق بإلغاء اليابان لعروض قائد الأوركسترا الروسي فاليري جيرجيف التي كانت مقررة في اليابان من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، قال شفيدكوي إنه لم يكن قرارًا حكيمًا. ومن المعروف أن لجرجيف علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد شيفيدكوي أن الثقافة الروسية جزء لا يتجزأ من الثقافة العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)