القنصل الياباني يغادر فلاديفوستوك بعد احتجازه من قبل روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - غادر القنصل الياباني الذي احتجزه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشكل مؤقت فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا في رحلة صباح الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

وقالت مصادر بالأجهزة الأمنية المحلية إن القنصل لن يطير مباشرة إلى اليابان، بل سيتوجه إلى موسكو أولاً.

نظرًا لأن فلاديفوستوك ولا موسكو لديها حاليًا رحلات جوية مباشرة إلى اليابان، فمن المتوقع أن يعود القنصل إلى الوطن عبر الشرق الأوسط أو عبر طرق أخرى.

يوم الثلاثاء، قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو ”من منظور مبدأ السلامة أولاً، فإننا نقوم بترتيبات للسماح للقنصل بالعودة إلى اليابان في أقرب وقت ممكن“.

وقال الجانب الروسي يوم الاثنين إنه أعلن أن القنصل ”شخص غير مرغوب فيه“ وأمر القنصل بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)