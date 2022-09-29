5 من أصل 47 محافظًا في اليابان يتغيبون عن حضور جنازة آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - علمت جيجي برس يوم الأربعاء أن محافظي خمس من محافظات اليابان البالغ عددها 47 لم يحضروا الجنازة الرسمية المثيرة للجدل لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي التي أقيمت في طوكيو يوم الثلاثاء.

غاب محافظي ناغانو، شيزوؤكا، ساغا، ميازاكي، وأوكيناوا.

وأوضح محافظا شيزوؤكا وأوكيناوا أنهما قدما تعازيهما بشكل منفصل.

خطط محافظي ناغاساكي، وساغا، وميازاكي في البداية للانضمام إلى الجنازة لكنهم لم يتمكنوا من الحضور.

كان على محافظ ناغاساكي حضور حفل تأبين محلي لضحايا ثوران جبل أونتاكي في عام 2014، بينما كان محافظ ميازاكي مشغولاً بالتعامل مع آثار إعصار نانمادول. بينما كان محافظ ساغا على اتصال بأحد المصابين بفيروس كورونا، مما منعه من حضور الجنازة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)