إمبراطور اليابان ناروهيتو يلتقي عددًا من زعماء العالم المشاركين في جنازة آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - عقد الإمبراطور ناروهيتو يوم الأربعاء اجتماعات منفصلة مع زعماء 7 دول حضروا لليابان للمشاركة في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي التي أقيمت في طوكيو يوم الثلاثاء.

عُقدت الاجتماعات في القصر الإمبراطوري في حي شيودا بطوكيو.

والزعماء الأجانب السبعة هم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس توغو فور غناسينغبي، رئيس جزر القمر آزالي أسوماني، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور، الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، والرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغ.

استقبلهم الإمبراطور ناروهيتو وصافحهم. التقى الإمبراطور وكل من كبار الشخصيات الزائرة لمدة 10 دقائق.

وعبر القادة الأجانب عن تعازيهم في وفاة آبي فيما شكرهم الإمبراطور ناروهيتو على زيارتهم لليابان لحضور جنازة آبي الرسمية، بحسب وكالة القصر الإمبراطوري. دعا بعض القادة الأجانب الإمبراطور لزيارة بلدانهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)