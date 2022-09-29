وصول طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الألمانية في أول زيارة لليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وصلت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الألماني إلى اليابان لأول مرة على الإطلاق لإجراء مناورة مشتركة مع طائرات مقاتلة من طراز F-2 تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

وهبطت طائرات يوروفايتر في قاعدة هياكوري التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية فى مدينة أوميتاما بمحافظة إيباراكي بشرق اليابان يوم الأربعاء. وكانت برفقتهم ناقلة جوية وطائرات أخرى من الجانب الألماني.

في التدريبات المشتركة التي أجريت على أمل تسليط الضوء على التعاون الياباني الألماني، حلقت ثلاث طائرات يوروفايتر وثلاث طائرات إف -2 في تشكيل فوق جبل فوجي، أعلى جبل في اليابان.

قام اللفتنانت جنرال إينغو غيرهارتز، قائد القوات الجوية الألمانية، بنفسه بقيادة طائرة يوروفايتر في زي خاص يظهر العلم الياباني، بينما كان الجنرال شونجي إيزوتسو، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية، يستقل طائرة F-2 ذات المقعدين.

بعد التدريب، أعرب إيزوتسو عن سعادته بالأهمية التاريخية لتحليق الطائرات اليابانية والألمانية معًا في الشرق الأقصى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)