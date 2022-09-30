المشرعون اليابانيون يتحركون لوضع قواعد محددة بشأن الجنازات الرسمية

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طوكيو - (جيجي برس) - دعا بعض المشرعين اليابانيين إلى وضع قواعد بشأن إقامة الجنازات الرسمية بعد انقسام الرأي العام بشأن الجنازة الرسمية التي أقيمت يوم الثلاثاء لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.

يصر نواب المعارضة على أنه لا يوجد أساس قانوني واضح لعقد جنازة رسمية لآبي وينتقدون حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لقرارها إقامة جنازة رسمية لآبي دون استشارة البرلمان.

تنص المادة 4 من قانون إنشاء مكتب مجلس الوزراء، الذي استشهدت به الحكومة كأساس قانوني لجنازة الدولة لآبي، على أن الهيئة الحكومية هي المسؤولة عن مراسم الدولة. لكن القانون لا يحدد تعريف مثل هذه المراسم.

وقال كيشيدا أمام اجتماع برلماني في 8 سبتمبر / أيلول إن القرار بشأن إقامة جنازة رسمية يجب أن ”تتخذ الحكومة بعض القرارات أحيانًا بشكل شامل“.

وقدمت أحزاب المعارضة شكاوى بشأن التصريح، قائلة إنه يعني أن الحكومة يمكن أن تتخذ قرارات تعسفية لعقد جنازة رسمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)