فريق ياباني يطور روبوت يستطيع التمييز بين أنواع الضحكات المختلفة

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كيوتو- (جيجي برس) - طورت مجموعة من الباحثين بما في ذلك كوجي إينوئي من جامعة كيوتو روبوتًا يغير الطريقة التي يضحك بها اعتمادًا على طريقة ضحك المتفاعل معه.

وفقًا للفريق، يقوم الروبوت بتحليل وتيرة صوت الضحك البشري ويختار من بين ثلاثة خيارات للرد على الضحك باستخدام نظام ذكاء اصطناعي. يفرق الروبوت بين الضحكة القلبية أو الاجتماعية أو لا يضحك على الإطلاق.

الروبوت هو الأول من نوعه في العالم الذي يختار من تلقاء نفسه أفضل نوع من الضحك يتناسب مع التفاعل.

إينوئي الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا للمعلوماتية بالجامعة، وآخرون يهدفون إلى تطوير روبوت لا يعطي إجابة مناسبة على السؤال فحسب، بل يُظهر أيضًا التعاطف مع ما يقوله الشريك المتفاعل.

قال إينوئي: ”من خلال تطوير روبوت يضحك بشكل طبيعي، نأمل في ابتكار روبوت يمكنه التعايش جنبًا إلى جنب مع البشر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)