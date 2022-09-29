اليابان تفرض تجهيز حافلات رياض الأطفال بأجهزة السلامة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية اليوم الخميس فرض وضع أجهزة أمان في حافلات رياض الأطفال والحضانات لمنع ترك الأطفال داخلها.

تم اتخاذ هذا القرار رداً على وفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات بسبب إصابتها بضربة حر بعد أن تُركت في حافلة روضة أطفال بمحافظة شيزوؤكا وسط اليابان، في وقت سابق من هذا الشهر. .

وستلزم حوالي 10000 منشأة للأطفال بما في ذلك رياض الأطفال ودور الحضانة ومرافق أخرى بتركيب أجهزة السلامة في جميع الحافلات التي تديرها، والتي يبلغ مجموعها حوالي 16000 حافلة.

من المتوقع أن تشتمل أجهزة السلامة التي سيتم تركيبها على مستشعر لاكتشاف أي طفل ترك في الجزء الخلفي للحافلة حيث يُصدر إنذارًا عند عدم الضغط عليه ويطلب من الموظفين التحقق من داخل السيارة.

ستضع الحكومة إرشادات بحلول نهاية هذا العام على أقرب تقدير لتحديد مواصفات أجهزة السلامة وتجميع إجراءات الطوارئ بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول لضمان سلامة الأطفال في مثل هذه الحافلات المدرسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)