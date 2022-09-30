رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يعتذر عن حالات التحرش الجنسي

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طوكيو - (جيجي برس) - اعتذر الجنرال يوشيهيدي يوشيدا، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، يوم الخميس لعضوة سابقة في قوات الدفاع الذاتي عن تعرضها لانتهاكات جنسية عندما كانت في تخدم في قوات الدفاع الذاتي.

جاء الاعتذار بعد أن أكدت وزارة الدفاع مزاعم الاعتداء الجنسي التي قدمتها رينا غونوي، 23 عامًا، في تحقيق داخلي.

ويأتي هذا التحرك بعد شكوى قدمتها العضوة السابقة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية رينا غونوي بتعرضها لتحرش جنسي من قبل أفراد آخرين أثناء تأديتها للخدمة. وكانت تعمل لدى قوات الدفاع الذاتي البرية حتى يونيو/حزيران.

وذكرت غونوي أيضا أنها حصلت على معلومات عبر الإنترنت تفيد بأن 146 شخصا من بينهم أفراد حاليون في قوات الدفاع الذاتي قد عانوا من أحد أشكال التحرش.

وقال يوشيدا لجونوي ”بالنيابة عن قوات الدفاع الذاتي أعتذر لك عن الألم الذي عانيت منه لفترة طويلة“.

لم يسبق لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أن قامت بالكشف عن حالات اعتداء جنسي قبل معاقبة المتورطين في هذه القضايا.

قال يوشيدا إنه سيعاقب المتورطين بسرعة ويبذل قصارى جهده للقضاء على التحرش الجنسي داخل قوات الدفاع الذاتي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)