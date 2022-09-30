اليابان تتجه لتجريم استخدام الحشيش

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - اقترحت وزارة الصحة اليابانية يوم الخميس تجريم تعاطي القنب لأن قانون مكافحة الماريغوانا الحالي في البلاد لا يحتوي على أحكام تعاقب المستخدمين.

كما اقترحت الوزارة رفع الحظر عن استخدام القنب للأغراض الطبية.

يحظر القانون حاليًا حيازة وزراعة نبات القنب واستخدام المنتجات الطبية المصنوعة من القنب.

عندما صدر القانون في عام 1948، توقف عن تجريم استخدام القنب، مع مراعاة الحالات التي يستنشق فيها مزارعو القنب مكونات الماريغوانا أثناء عملهم.

يأتي اقتراح الوزارة مع تزايد عدد الأشخاص المتورطين في حيازة القنب بشكل حاد منذ عام 2014، خاصة بين الشباب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)