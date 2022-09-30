اليابان تدين تحركات روسيا لضم أراضٍ أوكرانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أدان وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الجمعة روسيا لتحركاتها المتزايدة لضم 4 مناطق شرق وجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي إن تحركات روسيا ”تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وتصل إلى حد انتهاك القانون الدولي، ويجب ألا تتم الموافقة عليها أبدًا“. وأضاف ماتسونو ”ندين بشدة“ هذه التحركات.

وحول إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا، قال ماتسونو ”سنرد بشكل مناسب بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك دول مجموعة السبع الأخرى“.

في وقت سابق يوم الجمعة، التقى كينجي يامادا، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، بالسفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي. وقال السفير الأوكراني إن بلاده تتوقع بشدة أن ترى استجابة قوية من المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)