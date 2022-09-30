الحكومة اليابانية تصدر إرشادات خاصة بـ ”الولادة السرية“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أصدرت وزارتا الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل في اليابان يوم الجمعة إرشادات حول كيفية تعامل الحكومات المحلية والمستشفيات مع ما يسمى بـ ”الولادات السرية“.

تحدد المبادئ التوجيهية الولادة السرية على أنها عندما تكشف الأم عن هويتها للبعض فقط في مؤسسة طبية، وتنص على أن الأولوية القصوى هي حماية حياة وصحة كل من الأم والطفل.

وقالت المبادئ التوجيهية: ”سيكون من المرغوب فيه أن تدير المؤسسات الطبية“ المعلومات الشخصية عن الأمهات، بما في ذلك الأسماء والعناوين.

يجب على المؤسسات الطبية التي تقبل الولادات السرية أن تقرر مسبقًا كيفية إدارة المعلومات الشخصية والكشف عن هوية الأمهات للأطفال، كما قالت الإرشادات، ودعت الحكومات المحلية إلى تزويد المؤسسات بالتوجيه المناسب.

بموجب المبادئ التوجيهية، ستسمح الدولة للمؤسسات الطبية بإنشاء سجلات حالة لهؤلاء الأمهات بأسماء مستعارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)